Горняк22: Как обращаться с финансами в декабре 2021: денежный лунный календарь

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Эксперты в области астрологии рассказали, каким будет последний месяц года с финансовой точки зрения, в какие дни можно тратить средства, а в какие лучше воздержаться от покупок

1 декабря – убывающая Луна в знаке Весов. В этот день эксперты советуют отказаться от финансовой активности в пользу отдыха.

2 и 3 декабря – убывающая Луна в Скорпионе. Это время хорошо подходит для принятия важных финансовых решений, возможна помощь мудрых людей.

4 и 5 декабря – Луна в Стрельце, новолуние. В эти дни лучше не совершать покупки, допускается только онлайн-шоппинг.

6 и 7 декабря – рост Луны в Козероге. Астрологи рекомендуют в это время поработать в полную силу, так как процесс заработка намного важнее самих денег.

8 и 9 декабря – активная Луна в Водолее. Это время принесет много позитивных эмоций от совершения покупок. Эксперты отмечают, что это лучшие дни для покупки подарков близким.

10 и 11 декабря – рост Луны в Рыбах. Не лучшее время для работы, начала нового дела и трат денежных средств. Также не стоит давать в долг.

12 и 13 декабря – повысится активность Луны в созвездии Овна. Этот период сделает многих людей немного растерянными, но придаст им мотивации для финансового развития.

14-16 декабря – Луна в Стрельце. Эксперты рекомендуют в эти дни вкладывать средства в преображение своего образа или же дома.

17-19 декабря – растущая Луна в Близнецах. Тех людей, который умеют решать вопросы без конфликтов, ждет повышение доходов. 19 декабря астрологи предупреждают, что возможно попасться на обман.

20 и 21 декабря – убывающая Луна в Раке. Это время хорошо подходит для подсчетов своих средств и оценки трат.

22 и 23 декабря – убывающая Луна во Льве. Эксперты утверждают, что это дни финансовых проблем. Время лучше посвятить работе, стоит воздержаться от трат.

24-26 декабря – убывающая Луна в Деве. Это время лучше всего подходит для работы, в эти дни люди станут намного продуктивнее.

27 и 28 декабря – убывающая Луна в Весах. В эти дни важно поставить перед собой новые цели и задачи. Астрологи рекомендуют не перенапрягаться, средства тратить только на отдых, романтику и подарки.

29 и 30 декабря – стареющая Луна в Скорпионе. Эксперты советуют провести эти два дня в окружении самых близких людей. Полезно будет также совершать различные покупки.

31 декабря. День неблагоприятен с финансовой точки зрения. Совершая покупки, важно не выходить за рамки бюджета и не покупать все подряд.

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ТОЛК