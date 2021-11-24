Горняк22: «Ситуацию потеряли»: Томенко оценил проблему автобусных перевозок внутри края

Виктор Томенко на прямой линии Фото: Антон Федотов / пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края рассказал, что часто вопрос сохранения маршрута внутри района — вопрос баланса между экономическими интересами перевозчиков и пассажиров

Жители сразу нескольких районов Алтайского края пожаловались на трудности с общественным транспортом во время прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко 23 ноября.

В Заринском районе пожаловались, что между селами Кокорское, Стародраченино и Озерное нет автобусного сообщения. Три села Рубцовского района не «связаны» с городом. Автобусы из Санниково или не едут, или они битком забиты. Жительница барнаульского поселка Ягодное предложила заменить старые автобусы на новые машины.

Глава региона предложил разделить два уровня проблемы: междугороднее сообщение и внутримуниципальное. Между городами и районами края – порядка 250 маршрутов, их работу курирует минтранс региона.

«В этой части в основном вопросов нет. И желающих работать достаточно, и традиции хорошие сложились, и ситуация не была упущена. А вот с перевозкам внутри районов ситуацию потеряли. Здесь было около 330-350 маршрутов. Но постепенно-постепенно то перевозчики уходили, то поток пассажиров пропадал, то предприятия прекращали свое существование. И, к сожалению, сейчас число маршрутов уменьшилось двукратно – до 170», – рассказал Томенко.

23 ноября, 17:35

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Он, конечно, обратился к экономике перевозок и сказал, что это всегда вопрос компромисса «между теми, кто возит и кого возят»:

«Это же вопрос еще и того, как люди готовы платить за услугу. Часто этих денег не хватает, чтобы предприятиям сводить концы с концами. А если они ставят высокий тариф, то люди не идут».

Кроме того, подчеркнул он, в ряде случаев людям бывает действительно выгоднее «скинуться втроем-вчетвером», чтобы доехать на автомобиле.

Тем не менее, власти края, по словам Томенко, изучив ситуацию, посоветовавшись с главами и депутатами, приняли решение выделить 500 млн рублей и закупить почти 200 автобусов для 50 районов. 150 машин уже пришли в край. По словам Томенко, с помощью этих машин местные власти намерены или восстановить маршрут, или улучшить условия перевозки людей.

«С начала следующего года, думаю, ситуация будет улучшаться. Мы, конечно, посмотрим, какие дефициты удастся снять, как ситуация развивается», – заключил Томенко.

Напомним, вопрос внутримуниципальных перевозок будируется уже не первый год. Перевозчики, даже не выходящие на конкурсы по маршрутам, объясняют: трафик пассажиров слишком упал из-за роста личных автомобилей и популярности BlaBlaCar, содержание автобусов дорожает большими темпами, дороги разбиты и автобусы выходят из строя – работать невыгодно. Жители отдаленных сел в свою очередь констатируют, что порой добраться даже в райцентр или невозможно, или это стоит несколько тысяч рублей в обе стороны.

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