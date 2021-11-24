Горняк22: Проезжую часть с умным освещением и велодорожками построят в Барнауле

Дорога Фото: pixabay.com

В Барнауле планируют строить новый участок автодороги на Малом Павловском тракте. Здесь предусмотрены велодорожки, тротуары, газоны и «умные» фонари

На окраине Барнаула готовятся к строительству нового участка автодороги на Малом Павловском тракте. Он свяжет улицу Солнечная Поляна с проездом Северным Власихинским (до ТЦ «Метро»). Общая протяженность магистрали составит 351 метр, а площадь территории, отведенной под дорогу, достигнет 9,7 тыс. кв. метров.

Вместо зарослей

Накануне глава администрации Барнаула Вячеслав Франк утвердил проект планировки и межевания территории под строительство дороги. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

В проекте определили границы размещения линейного объекта, его характеристики, очередность развития территории. В нем для строительства дороги предлагают образование трех участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

«Сейчас участок будущей магистрали свободен от застройки и представляет собой территорию лесополосы (шириной 28-36 метров). Она представлена зарослями кленов, берез, сосен, изредка кустарников. В лесополосе имеется пешеходная тропа параллельно Павловскому тракту», – говорится в проекте.

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Газон и пешеходные дорожки

Разработчики предложили на всей протяженности демонтировать имеющийся электрокабель, а затем проложить его с другой стороны участка. Это необходимо для того, чтобы вынести энергосеть из-под пятна будущей застройки дорожного покрытия.

Также вдоль новой дороги предусмотрено строительство ливневой канализации. Талые и дождевые воды будут собираться лотками, входящими в конструкцию дорог и тротуаров, а затем поступать через колодцы в подземную сеть, подключенную к существующей ливневке по ул. Солнечная Поляна, диаметром 400 мм.

От большого Павловского тракта новую дорогу будет отделять зеленый газон переменной ширины порядка 15 метров. На нем сохранятся крупномерные деревья. Также здесь планируется подсыпка растительного слоя и засев трав, чтобы исключить эрозию почвы. Это позволит укрепить откосы и защитить дорогу от пыли.

Сама проезжая часть будет с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами для движения, шириной по 3,5 метров каждая. Она предусмотрена только для личного автотранспорта – общественного здесь не будет. Ожидается, что допустимая скорость составит 40 км в час.

Малый Павловский тракт Фото: «Землеустройство и геодезия»

Между проезжей частью и жилым массивом предусмотрен односторонний пешеходный тротуар шириной три метра с «зебрами» в местах пересечения с проездами, которые ведут с Малого Павловского тракта во дворы. За пешеходным тротуаром хотят построить велосипедную дорожку шириной в два метра. Эти линейные объекты также будут иметь асфальтированное покрытие. Для беспрепятственного передвижения инвалидов и мам с колясками устроят пандусы с укладкой тактильной плитки.

«Умные» фонари

Проезжая часть отделяется бортовым камнем, а со стороны тротуара предусмотрена еще и полоса безопасности в 0,5 метра. Из-за перепада высот дороги будут с небольшим уклоном, а сам новый участок Малого Павловского тракта расположится в низине.

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На проектируемом участке предусмотрено электроосвещение с двумя режимами управления: вечерним и ночным. Для этого фонари, размещенные вдоль газона, будут оснащены таймером для автоматического перевода на пониженное энергопотребление (снижение мощности до 30%). Это позволит темными вечерами в часы пик полноценно освещать магистраль, а ночью поддерживать приглушенный свет для единичных «путников», экономя ресурсы.

В обосновании разработчики указывают необходимость развития сети новых дорог и продления Малого Павловского тракта на данной территории, где ведется масштабная застройка. Кстати, новый участок пройдет вдоль всего квартала, где когда-то была автобарахолка, а сейчас достраивается ЖК «Норд» с 17 высотными многоквартирными домами, школой, детсадом, поликлиникой, торгово-офисными объектами, бульварами.

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