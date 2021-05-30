Горняк22: Из Новосибирска запустят авиарейсы в Белокуриху и Горно-Алтайск
С 4 июня открывается новое авиасообщение из Новосибирска в Горно-Алтайск и Белокуриху. Полеты будут осуществляться до конца лета.
Авиаперевозчик кроме того запустит регулярные рейсы в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новокузнецка и Томска, а также в отдаленные поселки Горного Алтая из Новосибирска.
Рейсы будет выполнять самолет Let L-410 «Turbolet», который вмещает 17 пассажиров, сообщает Сиб.фм. Полет займет полтора часа.
Рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и Белокуриху будут выполняться в пятницу и воскресенье. В Усть-Коксу самолеты будут летать по пятницам, а в Кош-Агач — по воскресеньям.