Горняк22: Из Новосибирска запустят авиарейсы в Белокуриху и Горно-Алтайск

С 4 июня открывается новое авиасообщение из Новосибирска в Горно-Алтайск и Белокуриху. Полеты будут осуществляться до конца лета.

Авиаперевозчик кроме того запустит регулярные рейсы в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новокузнецка и Томска, а также в отдаленные поселки Горного Алтая из Новосибирска.

Рейсы будет выполнять самолет Let L-410 «Turbolet», который вмещает 17 пассажиров, сообщает Сиб.фм. Полет займет полтора часа.

Рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и Белокуриху будут выполняться в пятницу и воскресенье. В Усть-Коксу самолеты будут летать по пятницам, а в Кош-Агач — по воскресеньям.

Алтайская правда