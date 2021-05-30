ГОРНЯК22 30.05.2021
Общество

Горняк22: Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Горняк22
5 часов Ago

В России стартовал сезон кваса. В жаркую погоду нет ничего приятнее, чем выпить стакан холодного шипучего кваса. Но, оказывается, этот напиток можно употреблять не всем.

По словам врача-диетолога, квас содержит быстрые углеводы, они очень быстро усваиваются  и могут негативно влиять на уровень сахара в крови. Поэтому этот  напиток нельзя пить людям с повышенным сахаром в крови, предиабетом и страдающим инсулинорезистентностью. Игнорирование этого запрета грозит развитием диабета, пишет MedikForum.ru.

Кроме того, квас является продуктом брожения, поэтому у некоторых людей после его потребления могут возникнуть аллергические реакции.

Также нельзя пить этот напиток людям с грибковыми инфекциями, кандидозом кишечника, так как он может усилиться рост дрожжей.

Алтайская правда

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