Горняк22: В ГД вступились за оштрафованных за фото с плакатами жителей Сибирской долины

Фото: Максим Ломакин

По словам Шаргунова, проблема с водой на Алтае стоит очень остро, а люди здесь живут небогатые и у них «нет денег на то, чтобы покупать бутилированную»

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к Генпрокурору с просьбой опротестовать судебное решение о штрафах жителям барнаульского поселка Сибирская долина за двухминутную акцию. Об этом он сообщил «Российской газете».

«Надо прекратить это издевательство над людьми, которых преследуют лишь за то, что они бьются за самое элементарное», – пояснил политик свое решение.

Шаргунов отметил, что также написал и губернатору Алтайского края.

Ранее жительницу Сибирской долины оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 октября и вовлечение в нее несовершеннолетнего – на 16-летнего соседа женщины, Максима Ломакина, тоже составили протокол за съемку. В тот день люди собрались, чтобы сделать фото с плакатами, обращающими внимание на низкое качество воды в поселке, и через две минуты разошлись. Полиция посчитала мероприятие несанкционированной акцией.

Сибирскую долину уже долгое время снабжают некачественной питьевой водой – по словам местных, местная инфраструктура остается «на зачаточном уровне», вода настолько грязная, что годится только для полива. Однако оплачивают ресурс они по тарифам за питьевую воду.

Региональный следком уже сообщил о начатой проверке по данным сообщениям. После этого власти проинформировали, что в поселке намерены построить водонапорную башню и станцию водоочистки. Однако это произойдет лишь в 2023 году.

ТОЛК