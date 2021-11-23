Горняк22: Полиция задержала группу браконьеров в Алтайском крае

Косуля Фото: pixabay.com

Добычей предполагаемых преступников могли стать пять косуль с ущербом более чем на полмиллиона рублей. Виновным грозит реальное лишение свободы

В Алтайском крае полиция задержала группу мужчин, которая может быть причастна к отстрелу пяти косуль. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Шипуновском районе. В ходе осмотра по месту жительства одного из подозреваемых правоохранители обнаружили мясо диких животных, охотничьи ружья и патроны. При этом разрешительных документов на отстрел у предполагаемых браконьеров при себе не оказалось.

«Подозреваемые свою вину отрицать не стали и рассказали, что решили поохотиться ради хобби», – сообщили в ведомстве.

Сумму ущерба оценили более чем в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае браконьера осудили за убийство барсуков и косули.

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