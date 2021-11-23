Горняк22: Задержанный с трупом в багажнике мужчина признался в каннибализме

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По предварительным данным, мужчина расплакался на допросе, вспоминая свою жертву. При это он также заявил следователям, что до этого не вызывал у них подозрений

20 ноября в Ленинградской области полицейские на месте ДТП нашли лопаты, мешки, а также тело мужчины с перерезанным горлом, сообщает «Пятый канал».

Авария произошла на трассе «Петербург – Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Прибывшие сотрудники полиции в 10 метрах от машины нашли труп мужчины приблизительно 30-40 лет.

По предварительной информации, во время столкновения из багажника выпало тело. После этого несколько человек выбежали из салона и скрылись в лесу.

Вскоре их задержали. По версии следствия, на убийство подозреваемые пошли из-за мести. Несколько дней назад 50-летний пострадавший избил одного из задержанных. Тот решил ему отомстить и, взяв с собой друга, напал на мужчину в гараже. Перед этим они выпили. Предположительно, оба наносили удары ножом. После этого они попросили владельца Mitsubishi Galant помочь закопать тело в лесу, а гараж сожгли, чтобы скрыть следы.

Известно, что двое подозреваемых – безработные. 23-летний мужчина жил на чердаке дома, второй – 26-летний уроженец Луганской области – составлял ему компанию, сообщает «Фонтанка.ру».

На допросе 23-летний подозреваемый признался, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. По его словам, в сентябре 2020 года в парке «Сосновка» он подкараулил и зарезал прохожего. От тела, по его словам, он отрезал части, которые потом сварил и съел дома, а сам труп спрятал в трубе. Мужчина отметил, что вкус блюда ему не понравился, сообщает 47News.

Известно, что 27 сентября 2020 года в дренажной трубе нашли тело 38-летнего биржевого брокера. На его шее, животе и руках были множественные ножевые ранения.

Ранее в Санкт-Петербурге в убийстве и расчленении адвоката обвинили его сына. Сумку с частями тела пострадавшего нашел ремонтировавший набережную рабочий. Кроме останков, в ней также лежал паспорт убитого. По данным следствия, обвиняемый поссорился со своим отцом из-за квартиры и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья.

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