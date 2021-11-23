Горняк22: В Бийске 18-летнего юношу судят за секс с девочкой-подростком
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Интимные отношения с девочкой продолжались в течение двух месяцев – с мая по июнь 2021 года, рассказали в следственном комитете
В Бийске 18-летний юноша предстанет перед судом за секс с 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, молодой человек несколько раз вступал в интимные отношения со школьницей. Несмотря на то что связь была по обоюдному согласию, бийчанину грозит уголовная ответственность.
В ходе предварительного следствия подозреваемый вину признал. Санкция части 1 статьи 134 УК РФ предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.
Ранее стало известно о том, что в Алтайском крае экс-тренера арестовали за интимную связь с 15-летней.