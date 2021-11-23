Горняк22: В барнаульском «Изумрудном» в 2022 году планируют построить скейт-парк
Скейт. Скейтер Фото: pixabay.com
19-го ноября «Фонд имущества Алтайского края» и Алтайское реготделение «Всероссийскаой федерации школьного спорта» подписали соглашение о сотрудничестве
В парке «Изумрудный» в Барнауле планируют построить площадку для скейтеров. Реализовать проект руководство парка намерено уже в 2022 году, о чем рассказал на своей странице в Facebook глава Фонда имущества региона Владислав Вакаев.
По его словам, разместить скейт-парк планируют на месте бывшей парковки в северо-западной части парка, рядом с реконструируемым зданием на проспекте Комсомольском, 128а.
«Место удобно тем, что оно находится рядом с велобеговой дорожкой, рядом с ним нет жилых домов», – отметил Вакаев.
Он также подчеркнул, что парк для скейтеров будет удачно сочетаться со спортивно-оздоровительным комплексом, который здесь уже возводят.
Партнер, который готов выступить спонсором молодежного проекта, уже найден.