Горняк22: На Алтае турист из Новосибирской области умер в реанимации после ДТП
Место происшествия Фото: МВД по Республике Алтай
Авария произошла днем. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на повороте. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось
Один человек стал жертвой ДТП в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел днем 21 ноября на въезде в село Усть-Сема.
По предварительным данным, 43-летний житель Новосибирской области за рулем Honda Accord на повороте превысил безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
От полученных травм мужчина скончался в реанимации районной больницы. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае идет проверка инцидента с гибелью водителя легковушки на ж/д переезде.