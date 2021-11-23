Горняк22: Невролог заявил о неожиданном побочном эффекте коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам врача, коронавирусная инфекция может вызывать симптоматику абсолютно в любом месте организма, спровоцировав любую болезнь

Переболевший коронавирусом человек может начать заикаться. Об этом изданию URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

По его словам, после перенесенного COVID-19 поражение зоны, отвечающей за речь, может вызывать заикание.

«Можно почти однозначно сказать, что при COVID может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь», – заявил доктор.

Кроме того, по словам невролога, ковид может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт той группы нервных клеток, которые как раз отвечают за речевую функцию в организме человека.

По заявлению Хорошева, коронавирус, как и рассеянный склероз, можно назвать «обезьяной всех болезней».

«Он может вызывать симптоматику в любом месте. Более того, он может вызывать воспаление, которое может возникнуть в любом органе», – отметил невролог.

ТОЛК