Горняк22: Ирина Солнцева посетовала на разваленную систему алтайского здравоохранения

Ирина Солнцева Фото: Виталий Барабаш

«Нельзя же все разрушить до основания», — председатель комитета по социальной защите АКЗС высказалась о закрытых инфекционных отделениях в ЦРБ

Председатель комитета по социальной защите алтайского парламента Ирина Солнцева предложила вкладывать больше денег в здравоохранение и построить новые госпитали. Об этом она заявила на круглом столе Общественный палаты Алтайского края (ОПАК) 19 ноября.

Солнцева довольно резко высказалась об оптимизации системы здравоохранения в регионе:

«Мы позакрывали все инфекционные отделения по всем нашим первичкам, в ЦРБ, Не закрыли бы – не получили бы такого всплеска, который наблюдали в каждом районе. Мы бы там ПЦР-тесты делали! Людей бы там лечили. Ну, давайте возвращаться к тому хорошему. Нельзя же все разрушить до основания», – заявила депутат заксобрания края.

Также она выразила негодование, что информацию о привитых заболевших дают «урезанную», в то время когда людям необходимо видеть полную картину того, что происходит. А о пользе вакцинации должны говорить люди, которым население доверяет.

«Я бы очень хотела, чтобы наши уважаемые доктора не просто говорили с экранов телевизоров или в интернете: «Да вы знаете, болеют, но легко» или «Да, умирают, но…» Дайте статистику! Если привитый человек болеет и попал в госпиталь, значит, он болеет легко. Почему это произошло? Дайте статистику, чтобы было доверие!» – выступила Ирина Солнцева.

22 ноября, 9:38

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Также спикер высказалась о необходимости дополнительных денежных вливаний в алтайское здравоохранение.

«Что хотите делайте! Госпитали строить надо. А не так, что барнаульская больница №5 (РТП), где были прекрасные отделения, где единственное отделение челюстно-лицевой хирургии на весь край, уже два года работает как ковидный госпиталь!», – считает Ирина Солнцева.

Что касается введения QR-кодов, к ним, заявила политик, у нее «разное отношение». Однако если есть возможность помочь медикам края, то этим надо пользоваться:

«У медиков жуткий синдром выгорания. Люди уходят из профессии. Мы теряем очень многих. Здравоохранение задыхается. Надо подойти очень серьезно именно к этому вопросу».

Также председатель комитета по социальной защите высказалась о доверии народа к власти в плане вакцинации. В качестве примера она рассказала историю из своего студенчества в медицинском вузе:

«Я училась на педиатрическом факультете. И если человек заболевал туберкулезом, его сразу же переводили на лечебный факультет, потому что он уже не мог работать с детьми. И никто не обсуждал тогда, делать прививки или нет. Прививки делали».

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