Горняк22: В минздраве Алтая подтвердили, что в крае не хватает кислорода для лечения COVID

Кислород. Терапия. Болезнь Фото: Pixabay

В ковидных госпиталях Алтайского края оборудовали свыше 3,3 тыс. мест с возможностью подключения к кислороду — сегодня регион потребляет его как никогда много

В алтайском минздраве «Толку» подтвердили, что в регионе не хватает медицинского кислорода для лечения ковидных больных.

В ведомстве отметили, что сегодня регион потребляет более 52 тонн кислорода в день. Летом 2021 года при большем количестве пациентов ежесуточное потребление кислорода составляло около 40 тонн.

«Это связано с тем, что сейчас заболевание протекает гораздо агрессивнее, и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке в стационарах края стало больше», – пояснили в ведомстве.

Сейчас в ковидных госпиталях края оборудовано 3 329 мест с возможностью подключения к кислороду. Министерство приобрело более 900 кислородных концентраторов.

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«В регионе действительно складывается напряжённая, но контролируемая ситуация по обеспечению медучреждений кислородом», – заявляют в минздраве края.

На середину ноября суточная потребность ковидных госпиталей края составляла 52 тонны жидкого медицинского кислорода. При этом ежедневные объемы поставок нестабильны: от 10 до 51 тонны. И поставки напрямую зависят от технических возможностей производителей, которые находятся в соседних регионах. Распределение кислорода регулируется Минпромторгом России.

«Объемов поставляемого кислорода недостаточно для удовлетворения потребностей здравоохранения края. В связи с этим принимаются меры, позволяющие нарастить объемы поставок и производства», – говорят в министерстве здравоохранения Алтая.

В Алтайский край кислород поставляют из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей ежедневно. Так же мобилизованы собственные производственные мощности в регионе – это компании «Алтайстройдеталь» и «Алтайский Химпром». Также налажено сотрудничество с красноярским предприятием «Красмаш».

«Из федерального бюджета выделили средства на покупку двух концентраторов кислорода производительностью 1 тыс. литров в минуту. Минздрав края ведет работу по проведения торгов на закупку концентратора. Монтаж концентратора запланирован барнаульской больницы №4», – говорят в минздраве.

Ранее о непростой ситуации с кислородом говорил глава фракции «Единая Россия» Сергей Приб.

«Кислорода нет физически. Мы используем его в 25 раз больше, чем в мирное время. Чтобы запустить кислородное производство, необходимо 1,5 года. Надо заказывать оборудование, а его физически нет в стране «, – заявил Приб.

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