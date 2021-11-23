Горняк22: В Барнауле такси с пассажиркой влетело на скорости в трамвай
Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"
Судя по кадрам, опубликованным в Сети очевидцем, при столкновении легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель мог не заметить вагон
В Барнауле автомобиль такси врезался в трамвай. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
Авария произошла вечером 22 ноября на пересечении улиц Анатолия и Челюскинцев. По словам ехавшей в салоне пассажирки, таксист не сразу заметил вагон и не успел вовремя затормозить.
Пострадавших в результате ДТП не оказалось.
В середине ноября в Рубцовске автомобиль такси сбил десятилетнюю девочку.