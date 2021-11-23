Горняк22: Синоптики прогнозируют в Сибири резкую перемену погоды

Погода. Зима Фото: pixabay.com

По словам синоптика, в Сибири ожидается повышение температуры. В регионы придет теплая погода. При этом в некоторых местах перепад температуры составит 20 градусов

В ряд сибирских регионов на этой неделе придет потепление, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«В регионах, кроме Красноярского края и Иркутской области, ожидается умеренная и теплая погода», – рассказал он.

Синоптик также отметил, что самое резкое изменение погоды в 20 градусов произойдет в Красноярском крае. Там температура сначала упадет на 10-12 градусов ниже нормы, а в середине недели повысится на 13-14 градусов выше нормы.

Ранее в Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за метели и гололеда. В начале рабочей недели в регионе значительно ухудшится погода. В некоторых районах будут метели, снегопады и дожди. На дорогах возможна сильная гололедица, местами снежные заносы.

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