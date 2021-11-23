Горняк22: Алтайский край входит в тройку регионов с напряженной ситуацией по ковиду

Вакцинация Фото: канал "Толк"

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Алтайский край входит в тройку российских регионов с наиболее напряженной ситуацией с заболеваемостью COVID-19

В Алтайском крае в настоящее время уровень коллективного иммунитета составляет 38,4%, сообщает ТАСС.

При этом около месяца назад, по данным федерального оперштаба, показатель коллективного иммунитета в регионе был 36%. Таким образом, за месяц уровень вакцинации поднялся только на 2,4%.

Сейчас в России только в 11 регионах коллективный иммунитет превысил порог в 60%. Лидерами в этом показателе стали Чукотский автономный округ (73,3%) и Тува (71%). В среднем по стране уровень коллективного иммунитета составляет 50,2%, сообщают «Ведомости».

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае продолжает расти ковидная смертность. За неделю с 15 по 21 ноября в крае умерло 198 человек. Большая часть из них скончались непосредственно от ковида. За прошедший месяц заболеваемость в регионе выросла в два раза – с 7-7,5 тысячи случаев до 15 тысяч.

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