Горняк22: 532 случая ковида выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 28 человек
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом. Почти ежедневно регион бьет антирекорды по числу заболевших за сутки
532 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе за пандемию такой диагноз подтвердили уже у 99 845 человек, среди них 8 093 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 22 ноября
- 28 заболевших ковидом умерли за сутки в Алтайском крае, все от инфекции. Общее число ковидных смертей в регионе достигло 6 937.
- 484 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. Всего перенесли инфекцию и вылечились 70 735 пациентов.
- 789 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 4 846 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободными остаются 698 мест.
- На утро 22 ноября в Алтайском крае прививаются 974,9 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 151,
Рубцовск – 27,
Бийск – 25,
Немецкий национальный район – 20,
Михайловский и Топчихинский районы – по 18,
Угловский район – 16,
Камень-на-Оби, Бийский и Усть-Калманский районы – по 15,
Славгород – 14,
Новоалтайск – 13,
Волчихинский и Шипуновский районы – по 13,
Кулундинский район – 12,
Белокуриха, Благовещенский, Змеиногорский и Локтевский районы – по 10,
Калманский и Ребрихинский районы – по 8,
Косихинский район – 7,
Мамонтовский, Первомайский и Чарышский районы – по 6,
Быстроистокский, Зональный, Курьинский и Хабарский районы – по 5,
Алтайский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Новичихинский и Табунский районы – по 4,
Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский, Троицкий и Целинный районы – по 2,
Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Суетский и Шелаболихинский районы – 1.