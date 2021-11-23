Горняк22: 532 случая ковида выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 28 человек

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом. Почти ежедневно регион бьет антирекорды по числу заболевших за сутки

532 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе за пандемию такой диагноз подтвердили уже у 99 845 человек, среди них 8 093 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 22 ноября

28 заболевших ковидом умерли за сутки в Алтайском крае, все от инфекции. Общее число ковидных смертей в регионе достигло 6 937.

484 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. Всего перенесли инфекцию и вылечились 70 735 пациентов.

789 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ.

4 846 ковидных коек развернуты сейчас в крае, свободными остаются 698 мест.

На утро 22 ноября в Алтайском крае прививаются 974,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 151,

Рубцовск – 27,

Бийск – 25,

Немецкий национальный район – 20,

Михайловский и Топчихинский районы – по 18,

Угловский район – 16,

Камень-на-Оби, Бийский и Усть-Калманский районы – по 15,

Славгород – 14,

Новоалтайск – 13,

Волчихинский и Шипуновский районы – по 13,

Кулундинский район – 12,

Белокуриха, Благовещенский, Змеиногорский и Локтевский районы – по 10,

Калманский и Ребрихинский районы – по 8,

Косихинский район – 7,

Мамонтовский, Первомайский и Чарышский районы – по 6,

Быстроистокский, Зональный, Курьинский и Хабарский районы – по 5,

Алтайский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Новичихинский и Табунский районы – по 4,

Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский, Троицкий и Целинный районы – по 2,

Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Суетский и Шелаболихинский районы – 1.

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