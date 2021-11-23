Горняк22: Инвестор скандального полигона под Барнаулом готов вернуться к его обсуждению

Мусор Фото: pixabay.com

По планам, объект должен был занять площадь в размере не менее чем 400 га, из которых ¾ составляла бы санитарно-защитная зона

Инициатор создания экотехнопарка в Первомайском районе Алтайского края готов вновь вернуться к обсуждению проекта после его заморозки на волне протестов. Об этом Юрий Калинин заявил в интервью «Алтапрессу».

«Мы к разговору готовы и готовы вернуться к общественному обсуждению», – сообщил он.

Калинин напомнил, что на недавнем круглом столе, который прошел в Сибирской медиагруппе, готовность к диалогу высказали депутаты районного собрания и замглавы района. На вопрос о том, что нужно для того, чтобы работа в этом направлении возобновилась, бизнесмен отметил:

«Если от депутатов будет ходатайство к правительству края, тогда, наверное, к обсуждению темы можно вернуться».

Летом 2021 года стало известно о планах строительства в 20 км от Барнаула экотехнопарка, который должен был заменить находящийся на грани заполняемости барнаульский полигон. Событие вызвало волну протестов среди жителей двух близлежащих поселков Новый и Березовка. После этого проект заморозили.

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