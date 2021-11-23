Горняк22: Почти половина барнаульцев хотят полноценный новогодний корпоратив

Корпоратив Фото: pexels.com

Из-за пандемии коронавируса многие компании перестали проводить большие банкеты перед Новым годом. Чаще всего сотрудники собираются только отделами или мероприятия проходят скромно

41% опрошенных барнаульцев заявили, что мечтают о полноценном новогоднем корпоративе с праздничным ужином и дискотекой. Об этом стало известно из опроса Зарплата.ру.

«Женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин – 59% против 38%», – заявили аналитики.

30% респондентов рассказали, что уже получили приглашение на праздник. При этом только 2% опрошенных отметили, что запланировали поездку из регионов в федеральные офисы компаний.

Всего о любви к новогодним корпоративам заявил 51% опрошенных жителей Барнаула. 23% горожан отметили, что принимают в них участие в зависимости от коллектива, в котором работают. 15% респондентов ответили, что по необходимости ходят на такие мероприятия. 11% барнаульцев признались, что никогда не посещают корпоративы.

«Синие воротнички» в основном воспринимают новогодний корпоратив как заслуженную передышку. На празднике они планируют отдохнуть и расслабиться. В то же время «белые воротнички» отметили, что ходят на корпоратив, чтобы подвести итоги года и укрепить командный дух.

24% опрошенных женщин заявили, что если банкет состоится, хотят купить новое платье или туфли, 17% планируют сделать праздничный маникюр, еще 11% хотели бы записаться на макияж или прическу. Мужчины же готовы для праздника погладить рубашку (31%) и воспользоваться туалетной водой (22%).

Ранее алтайский бизнес-омбудсмен рассказал, как избежать запрета на корпоративы. По его словам, в администрации края введение такого ограничения признали «преждевременным». Ожидается, что окончательное решение примет губернатор региона.

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