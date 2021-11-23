Горняк22: Почти 3 тысячи сообщений отправили жители Алтайского края на прямую линию

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

В настоящее время прием вопросов от жителей края продолжается. Прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко состоится 23 ноября в 17 часов

К 22 ноября в Алтайском крае на прямую линию губернатора поступило почти три тысячи сообщений. Об этом стало известно из Telegram-канала «Ленина, 59».

Чаще всего жители края задавали вопросы о здравоохранении, благоустройстве, ЖКХ, социальном обслуживании и защите, образовании, строительстве, ремонте дорог, транспорте и сельском хозяйстве.

Основную массу обращений приняли работники кол-центра (прямая линия 8 800 302 33 21), чуть меньше через специализированный сайт.

Напомним, что 23 ноября Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями Алтайского края. В прямом эфире трансляцию покажут телеканалы «Россия 24», «ОТР», «Катунь 24» и «Толк». Ранее президент Владимир Путин во время своей прямой линии отметил, что практика прямого общения с населением может быть полезной для губернаторов.

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