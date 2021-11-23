Горняк22: В Алтайском крае большинство новогодних детских мероприятий проведут онлайн

Новый год Фото: pixabay.com

В местном министерстве образования отметили, что в регионе все-таки проведут ряд очных мероприятий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил

В Алтайском крае большую часть детских новогодних мероприятий проведут в дистанционном формате, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

В онлайн-формате состоятся такие мероприятия, как представление «Мир в ожидании чудес», экскурсия «Новогоднее путешествие вокруг света», смена «Выше елки», проект «Ремесло под Рождество», краевая олимпиада «Новогодний лабиринт», а также различные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи.

Проект «Алтайская ёлка – 2022» будет открыт с 18 декабря 2021 года по 11 января 2022 года на сайтах краевых учреждений дополнительного образования, а также в соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Instagram и видеохостинге YouTube.

С 18 по 30 декабря на сайтах организаторов разместят адвент-календарь с новогодними подборками и активностями для детей.

С 31 декабря по 11 января в 12.00 ежедневно на YouTube в течение 40-45 минут будут транслировать новогодние представления.

В ведомстве отметили, что новогодние мероприятия в этом году организуют Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский краевой детский экологический центр, «Кванториум.22», «IT-куб» и другие.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае из-за эпидситуации отменили губернаторские елки. Все действующие ковидные ограничения также в Новый год будут распространяться на театры и другие культурные учреждения. В 2020 году такие мероприятия из-за пандемии прошли в онлайн-формате.

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