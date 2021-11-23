Горняк22: ЗАГСы Барнаула переименуют и разрешат принимать в них не по прописке
Документы, ЗАГС. Фото: pixabay.com
Отделы пронумеруют, в Железнодорожном районе структуру ликвидируют, а в медцентре «ДАР», наоборот, создадут для оперативной регистрации новорожденных
В Алтайском крае с 1 марта 2022 года поменяют принцип работы и структуру органов ЗАГС. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
«Жители Алтайского края смогут обратиться в любой из них для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени независимо от того, где он находится», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить и аннулировать такие записи.
Изменения коснутся и структуры службы. Так, с 1 марта отделы ЗАГС в Барнауле переименуют:
отдел ЗАГС по Центральному району города – на отдел ЗАГС №1,
отдел ЗАГС по Октябрьскому району – на отдел ЗАГС №2,
отдел ЗАГС по Ленинскому району – на отдел ЗАГС №3,
отдел ЗАГС по Индустриальному району – на отдел ЗАГС №4.
В Железнодорожном районе отдел ЗАГС упразднят из-за невостребованности. Напротив, в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» создадут отдел для оперативной регистрации рождения и установления отцовства.
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