Горняк22: ГИБДД назвала опасные участки трасс 23 ноября в Алтайском крае

Снегопад на трассе Фото: pexels.com

Юго-восточную часть края может захватить непогода — на вторник в регионе продлено штормовое предупреждение из-за дождя и мокрого снега с порывами ветра до 30 м/с

ГИБДД Алтайского края, где ранее объявили штормовое предупреждение с 22 по 23 ноября, назвала участки трасс с риском возникновения наиболее неблагоприятной обстановки. Об этом говорится в распространенном ведомством сообщении.

«Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком и Зональном районах, на А-322 в Алейском и Рубцовском районах, а также на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Краснощековском и Чарышском районах», – проинформировали здесь.

Ранее стало известно, что синоптики продлили штормпрогноз в регионе с понедельника по вторник. В крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные осадки, метели, гололёдные явления, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

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