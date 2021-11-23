Горняк22: Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждёт вечная молодость

Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels

По словам экспертов, Овны отложат старость «на потом» из-за своего характера, а Дев ожидает долгая молодость благодаря заботе о здоровье и внешности

Овнам не грозит старость, ведь их бодрая душа всегда будет подталкивать их к движению. Энергия представителей того знака не иссякнет на протяжении долгих лет и будет делать их более привлекательными, сообщает «Слово и Дело».

Не властны года и над Козерогами. В возрастом они расцветают и становятся только харизматичнее. Люди этого знака всегда кажутся моложе сверстников.

Дев ожидает долгая молодость. С годами они начинают много времени уделять своему здоровью и это положительно сказывается на их внешности. Люди этого знака с легкостью пробегут марафон, когда их сверстники будут бороться с серьезными болезнями.

Водолеям старость оттягивают способность находиться в моменте и позитивное отношение к жизни. По представителям этого знака практически невозможно определить, сколько им лет. Они умеют оставаться молодыми вне зависимости от цифр в документах.

Ранее астрологи указали знаки зодиака, для которых 2022 год сложится нелегко. По словам специалистов, в год Водяного Тигра звезды будут благосклонны не ко всем знакам зодиака. Некоторым их них придётся пережить финансовые трудности, а также проблемы в семье.

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