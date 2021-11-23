Горняк22: Вакцинация бесполезна? Как болеют и умирают от ковида в разных странах

Вакцинация Фото: телеканал "Толк"

В России уже несколько недель растут показатели смертности и бьют все рекорды. При этом в странах с числом привитых свыше 60% смертность сокращается

Противники вакцинации против ковида часто говорят: «А вот в Израиле, Монголии и Германии почти все привились, и все равно у них вспышки!», «А Швеция не стала вводить локдаун, и там у них все отлично!». Однако данные о распространении COVID-19 и смертях от новой инфекции Центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса говорят о том, что в странах с высоким уровнем привитых от ковида уже сейчас умирают единицы. «Толк» проанализировал открытую статистику вакцинации, заболеваемости и смертности по странам.

Россия

Научное издание Our World in Data сообщает о 37,2% привитых в РФ*. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в стране полностью вакцинировались 58,7 млн человек, или 40,1% от общего числа населения. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета: по последним наблюдениям, усмирить агрессивный дельта-штамм удается лишь при уровне привитых свыше 80%.

Сейчас в РФ идет четвертая, самая мощная по заболеваемости и смертности волна коронавируса. Весной 2020-го на пиках было 11 тыс. новых случаев в сутки, зимой – 28 тыс., летом 2021-го – 24 тыс., а в ноябре доходило до 41 тыс. ежесуточно. Число смертей сейчас в два раза превышает пиковые значения прошлых волн.

Мир

В мире, как можно оценить спустя год, первая мощная волна случилась зимой 2020-го. То, что было до этого летом, оказалось «цветочками».

Сейчас также идет четвертая волна, которая, похоже, только набирает обороты. Заболеваемость и смертность пока находятся на уровне не выше остальных волн.

Израиль

В Израиле привито, вопреки слухам, далеко не все население – 62,5%. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Тем не менее страна пережила три волны заболеваемости, а не четыре. Последняя была в августе-октябре, на пике заболевало по 10-11 тыс. человек ежедневно.

При этом умирало в последнюю волну на пике 45-56 человек в сутки. Это в два раза меньше, чем в предыдущую, зимой–2020/2021. Хотя заболеваемость тогда была ниже (см. графики).

Германия

В Германии привито 67,9% населения. Там тоже было три больших вспышки: зимой–2020/2021, затем весной, и третья, пока самая большая, идет сейчас. Число новых случаев в сутки – 58-68 тысяч. Это больше, чем в РФ, притом что население Германии – 83,2 млн человек.

Зато смертность здесь в шесть раз меньше, чем в РФ. Самые высокие показатели были в начале зимы 2021-го, когда вакцинация только началась. С тех пор и близко не было таких пиков (по 1,2 тыс. в сутки). Смертность с почти нулевых значений в августе поднялась до 200 с лишним человек в сутки в ноябре, но этот показатель уже несколько дней падает.

ОАЭ

В Эмиратах вообще образцово-показательная ситуация: привито полностью 89,3% жителей. На данный момент это самая вакцинированная от ковида страна в мире.

«Дельта» здесь, похоже, не прижилась: самая большая вспышка коронавируса была еще в начале зимы 2021-го, летняя волна оказалась почти вдвое меньше.

Смертность достигала максимальных значений в феврале 2021-го, с июня в ОАЭ умирает не более 10 человек в сутки, с августа – не более пяти, а с начала октября – не более двух.

19 умерших (пиковый показатель) – это 0,0001% от общего числа населения ОАЭ (9,89 млн человек).

1 254 смерти в РФ (по данным на 20 ноября) – это 0,0008%, в 8 раз выше, чем в ОАЭ.

За все время в ОАЭ от ковида умерло 0,02% человек от общего числа населения.

В РФ от коронавируса официально умерло 0,18% населения – в 9 раз больше.

Португалия

В Португалии полностью привито 86,6% населения. Это вторая страна в мире по привитости. Здесь было три волны заболеваемости. Третья, летняя, была в 3-4 раза слабее той, что прошла в начале зимы 2021-го.

Сейчас в стране растет заболеваемость – фиксируют по 2,5 тыс. случаев в сутки. Пока это меньше, чем в «пики» самой маленькой, третьей волны.

Число смертей в Португалии взлетало до 300 человек в сутки в феврале 2021-го. С тех пор этот показатель только падает. Уже в марте умирало не более 30 человек ежесуточно, а с апреля фиксировались единичные случаи. В ноябре смертность подросла до 10-15 человек в сутки.

В Португалии от ковида умерло 0,177% человек от общего числа населения (10,31 млн).

В РФ от коронавируса официально умерло 0,18% населения.

Куба

Третья по привитости после ОАЭ и Португалии страна – Куба (79,4% вакцинированных). Кубинцы пережили только одну волну коронавируса: в середине-конце лета 2021-го. Число заболевших достигало 9,8 тыс. человек – это даже меньше, чем в Израиле, хотя население Кубы больше (11,3 млн человек).

Со сдвигом в месяц бушевала смертность – умирало до 98 человек в сутки. С середины сентября этот показатель стремительно падал. В ноябре на Кубе от коронавируса умирают единицы.

За все время на Кубе от ковида умерло 0,07% человек от общего числа населения.

В РФ от коронавируса официально умерло 0,18% населения – в 2,5 раза больше.

Скандинавские страны

В Дании привито 76% населения, в Норвегии – 70,4%, в Швеции – 67,5%. В Дании идет подъем заболеваемости: вспышка уже сравнялась с уровнем зимы-2020, а в Норвегии превысила все прежние показатели.

У Швеции с ее долгим нежеланием вводить локдаун и масочный режим особый путь: с лета-2021 там фиксируется примерно один уровень заболеваемости. В стране было две серьезные вспышки с октября-2020 по июнь-2021, плавно перетекшие одна в другую с небольшим падением в январе-феврале нынешнего года.

Во всех трех странах сейчас фиксируются единичные случаи смерти от коронавируса: в Дании этот показатель немного поднялся в ноябре с нулевых значений до 5-10 человек в сутки.

Если смотреть только на графики, а не на цифры, можно подумать, что Швеция и правда оказалась права, не введя строгих карантинных ограничений.

В Швеции живет 10,35 млн человек, в Дании – 5,8 млн, в Норвегии – 5,3 млн.

На 20 ноября в Швеции переболело 1,19 млн человек – 11,5% населения, это практически в два раза выше официального российского показателя (6,4%). Умерло от ковида с начала пандемии свыше 15 тыс. шведов.

В Дании тем временем переболело 447 тыс. человек, умерло 2,8 тысячи. В Норвегии переболело 241 тыс. человек, умерло 999 человек. Итого в Швеции количественно погибло от коронавируса почти в 4 раза больше людей, чем у соседей-скандинавов, вместе взятых.

Страны, где прививают «Спутником»

По данным на начало сентября 2021 года, 11 млн человек получили «Спутник V» в Аргентине. Всего там привито 62,5% из 45,38 млн жителей.

Заболеваемость в стране достигла максимума в мае и с тех пор падает. С июня начала сокращаться смертность. Сейчас в Аргентине фиксируют минимальные значения за все время пандемии.

В Венгрии в то же время российской вакциной привились 1 млн человек. Всего в 9,75-миллионной стране вакцинировано 59,4% населения.

В Сан-Марино официально полностью привиты 65,8% из 33,9 тыс. граждан. Подавляющее большинство из них получили именно «Спутник V».

Сейчас заболеваемость в стране растет, но пока что она вполовину меньше, чем в предыдущую волну. С апреля в Сан-Марино практически не умирают от ковида.

Российскую вакцину также одобрили и используют в ОАЭ.

В РФ 60-процентный порог вакцинации двумя дозами преодолел пока только один регион – Чукотка с населением в 49,5 тыс. человек.

*Все данные в тексте актуальны на 20 ноября 2021 года.

ТОЛК