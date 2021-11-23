Горняк22: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay

Эксперты назвали пять знаков зодиака, которым будет финансово везти в новом году. Они также отметили, что 2022 станет благоприятным для работы и бизнеса

Лев

Астрологи считают, представители этого знака умеют держать себя в руках и не торопятся с решениями. В 2022 году их интуиция станет очень сильной, но также важно не забывать и о логике. Если Львы не станут впадать в крайности, то у них получится принять правильные решения. Эксперты также отмечают, что в предстоящем году время для представителей знака станет самым ценным ресурсом.

Дева

Крайне продуктивный год ожидает Дев. Астрологи считают, что для представителей знака планеты занимают идеальное положение в творческой сфере и креативе. Они способны нестандартно мыслить, и именно это умение поможет им в 2022 году. Эксперты предупреждают, что Девам следует с осторожностью расходовать свою энергию, чтобы не произошло эмоциональное истощение.

Весы

В новом году Весы будут вести свои дела спокойно и тем самым смогут договориться о чем угодно с кем угодно. Больше всего повезет тем представителям знака, которые заняты в сфере продаж. Астрологи советуют Весам в 2022 году быть осторожнее с покупками.

Козерог

В финансовой и рабочей сфере Козероги в 2022 году будут осторожно планировать свои дела. Они не лезут на рожон, а выжидают. Именно этот подход окажется максимально правильным и выгодным. Астрологи называют Козерогов самыми удачливыми людьми в сфере финансов в будущем году.

Рыбы

Рыбам большую часть года будет везти в новых начинаниях. Астрологи называют это время для них временем большой финансовой перестройки. Представителей знака в 2022 году ожидает множество интересных событий, есть возможность найти новую работу или открыть свой бизнес. Эксперты отмечают, что важно не торопить события.

Источник

ТОЛК