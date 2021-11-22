Горняк22: Тело упавшего с моста мужчины нашли в реке в Новоалтайске

Фото: instagram.com/spasateli_gochs_22/

Водолазы обследовали дно реки Чесноковка и обнаружили тело мужчины, который накануне упал в воду с моста. Его передали правоохранительным органам для дальнейшего следствия

19 ноября водолазы-спасатели обнаружили тело мужчины в реке Чесноковка в Новоалтайске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю. Труп передали сотрудникам полиции.

По данным ведомства, погибший 18 ноября упал в воду с моста. Водолазов на место ЧП вызвали сотрудники полиции, чтобы они нашли тело мужчины.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском нашли тела ушедших на рыбалку отца и сына-подростка.

ТОЛК