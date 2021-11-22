Горняк22: Турпоток на кластер «Предгорья Алтая» хотят увеличить в два раза

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В Алтайском крае планируют развивать туркластер «Предгорья Алтая». Там намерены создать необходимую инфраструктуру и привлечь инвесторов

В Алтайском крае планируют развивать туркластер «Предгорья Алтая». Власти региона совместно с корпорацией «Туризм.РФ» хотят «дотянуть» турпоток до 1 млн к 2030 году, то есть в два раза больше нынешних показателей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в туркластере намерены создать около 1 тысячи рабочих мест.

По поручению президента России туркластер «Предгорье Алтая» включили в новый нацпроект по туризму. Его создали вокруг нового курорта – «Белокуриха горная». Проект предусматривает санаторно-курортное направление, горнолыжный отдых и экологический туризм.

Ранее директор Института биологии и биотехнологий АлтГУ Марина Силантьева заявила, что туристическое направление в природном парке «Предгорья Алтая» рядом с городом-курортом Белокуриха не развивается из-за отсутствия собственного управляющего. Эксперт пояснила, что территория находится в оперативном управлении «Алтайприроды», возможностей которой хватает пока лишь на охрану.

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