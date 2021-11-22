Горняк22: Соцсети: трал с экскаватором опрокинулся на алтайской трассе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Трал перевернулся на заснеженной трассе и упал в кювет. Что стало причиной опрокидывания транспортного средства, не уточняется

Днем 21 ноября на трассе между селами Мамонтово и Ребрихой произошло необычное ДТП – предположительно, экскаватор опрокинулся с трала, который его перевозил, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что трал лежит «на боку» в кювете. При этом рядом с ним стоит экскаватор. Причины ЧП и обстоятельства не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле иномарка влетела в столб – от нее практически ничего не осталось.

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