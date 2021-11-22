Горняк22: В Барнауле во время движения загорелся трамвай

Трамвай. Депо Фото: Фото: barnget.ru

Трамвай задымился во время движения по маршруту. Никто из пассажиров при этом не пострадал. Причина случившегося уточняется

Вечером 21 ноября в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Бриллиантовой загорелся трамвай, сообщает Barnaul22.

На кадрах видно, что из вагона идет дым. При этом пассажиров внутри трамвая не наблюдается. На месте работали пожарные расчеты. Пострадавший трамвай перекрыл движение на линии.

Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бийске спецпоезд сошел с рельсов и остановил движение трамваев.

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