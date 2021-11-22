Горняк22: В центре Барнаула сбили торопливого пешехода на «зебре»

ДТП Фото: Барнаул22

В ГИБДД предупреждают, что в зимнее время нужно особенно внимательно следить за дорогой, так как из-за гололеда тормозной путь увеличивается

Днем 21 ноября в Барнауле в районе торгового центра «Первомайский» на пешеходном переходе сбили человека, сообщает Barnaul22.

По словам очевидцев, пешеход торопился перейти дорогу и угодил под машину.

На кадрах видно, что на месте стоит карета скорой помощи. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. Водитель маршрутного автобуса сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому светофором пешеходному переходу. Девочка погибла на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Ему грозит до пяти лет колонии.

ТОЛК