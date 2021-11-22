Горняк22: Грузовой поезд сбил и протащил «девятку» в Алтайском крае — водитель погиб

ЧП Фото: Инцидент Барнаул

От автомобиля, который попал под поезд, осталась лишь груда металла. В машине в момент аварии находился только один водитель

Днем 21 ноября грузовой поезд сбил отечественный автомобиль в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул».

В районе барнаульского поселка Черницк очевидцы заметили, как поезд двигается, зацепив за собой белую «девятку». Какое расстояние он преодолел вместе с автомобилем, неизвестно.

По некоторым данным, поезд остановили около Калманки. В автомобиле находился один человек – он погиб. По словам источника, у него не было головы.

Ранее сообщалось, что товарный поезд сбил пожарную машину на Алтае.

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