Горняк22: Житель Рубцовска топором повредил припаркованный у дома автомобиль

Фото: Инцидент Рубцовск

Мужчина действовал быстро и уверенно: неожиданно подбежал к машине, ударил несколько раз стекло и скрылся с места преступления

В Рубцовске ночью 21 ноября мужчина топором разбил лобовое стекло автомобиля, который стоял во дворе дома по адресу: улица Осипенко, 144, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Теперь его разыскивают по подозрению в умышленной порче чужого имущества.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что неизвестный быстро подбегает к машине, несколько раз ударяет топором по стеклу и спешно исчезает в поле.

Ранее сообщалось, что пьяный бийчанин разбил машину курьера и украл посылки с косметикой.

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