Горняк22: В Барнауле с помощью автовышки сняли с дерева терпеливого кота

Фото: Барнаул22

Жители заметили в окне необычную картину: кот сидит на ветке и даже не пытается спуститься. В итоге его спустили с помощью автовышки

В Барнауле с помощью автовышки с дерева сняли кота, который двое суток провел на березе во дворе дома на улице Антона Петрова, 266, сообщает Barnaul22.

Житель Барнаула Алексей Чугунов рассказал, что кот сидит на дереве уже два дня. В МЧС, по его словам, отказались спасать животное.

В итоге кота сняли с дерева с помощью автовышки. После этого его отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее в Бийске заметили хорька, который лазил по деревьям во дворе дома. Горожане предположили, что зверек сбежал из дома, но сможет самостоятельно спуститься на землю.

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