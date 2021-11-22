Горняк22: «‎Все свистит, кряхтит, музыканты мучаются»‎: как живут рок-группы Барнаула

Группа "Старше стал" Фото: vk.com/starshe_stal

Барнаульские музыканты говорят, что в городе сужается пространство для творчества, денег им платят мало, но они не сдаются и призывают к экспериментам

Барнауле сегодня существует несколько десятков рок-групп. Она мало зарабатывают, но стараются много выступать и ищут любые возможности для этого. Однако пространство для их творчества сужается — сокращается число площадок, мешают новые пандемийные ограничения, да и власти даже здравые идеи не доводят до хорошего воплощения, говорят музыканты. В городе, констатируют они, – полная стагнация.

Мало площадок

«Летом городское руководство дало возможность выступать коллективам на улице. Но, по-моему, это был плевок в сторону развития культуры, а не шаг навстречу ей, – говорит Сергей Чернявский, гитарист группы «One Day Band». – Ни нормальной сцены, ни нормальной аппаратуры. Каждые выходные на улицах города могли бы быть настоящие концерты. Проходящие люди могли бы этим заинтересоваться. Часть из них, возможно, пошли бы в заведения, в которые никогда не ходили раньше, или начали бы интересоваться местными группами. А так… все свистит, кряхтит, музыканты мучаются и кучкуются на сцене два на два метра. Люди это видят. Слышат. Но это лучше, чем ничего».

Стационарных, оборудованных площадок для выступлений в Барнауле тоже немного. Раньше, говорят музыканты, было намного больше. «Harat’s pub», например, закрылся, как и многие другие заведения. Из оставшихся – «Хурма», «Pharaoh», «Hairy Lemon». Чернявский рассказал, что площадок, где каждые выходные играли бы живые группы, нет в городе, и барная индустрия, мягко говоря, страдает.

04 ноября, 9:36

В Барнауле из-за COVID перенесли несколько концертов

В Алтайском крае продолжают ужесточать ограничительные меры из-за рекордного роста числа заболевших коронавирусом. Часть мероприятий в городе перенесли на более благоприятное время

Тем не менее, группам приходится выступать хоть где-то, чтобы заявить или напомнить о себе. Поэтому многие музыканты сотрудничают с упомянутыми заведениями.

«Это одно из немногих, если не единственное заведение, оборудованное аппаратурой, необходимой для полноценного выступления живой группы. Наверное, здесь нужно отдать должное директору заведения, так как он сам бывший музыкант», – отзывается о «Hairy Lemon» Чернявский.

Это другие музыканты считают, что это место больше подходит для небольших концертов. Когда в него приходит выступать, например, поп-панк группа «Клуб Девственников», то чувствует себя не слишком комфортно:

«В «Лимоне» есть один минус — маленький танцпол. Там очень много столиков, которые мешают народу выйти и покачаться под музыку», – рассказал Матвей Тищенко, гитарист «Клуба Девственников».

Многие группы, особенно начинающие, выступают в концертном зале «Хурма». Там достаточно хороший звук и большой танцпол для зрителей.

Застой и грусть

Но в целом музыканты говорят о застое и «схлапывании» их отрасли.

«Раньше было больше точек, где можно выступать, были рок-фестивали. Некоторые связывают застой с пандемией. Они в чем-то правы, но, по-моему, не в этом главная причина. Когда я начинал играть, проходили конкурсы, где группы соревновались, получали призы. В целом существовал больший интерес к музыке. А сейчас это так: вышел, отыграл и пошел домой — и так по кругу», – рассказывает Александр Шушарин, гитарист «Старше стал».

По словам Чернявского, раньше и музыка была разнообразнее. Группы представляли много жанров: от поп-рока до тяжелого металла:

«Тогда музыкальная культура города развивалась. В тот момент появилась и наша группа Чилинтано, которая была предшественником One Day Band. С этим коллективом мы объездили не один сибирский город. Народ шел знакомиться с новыми группами. А сейчас ситуация такова, что людей в других городах задолбали свои кавер-бэнды, и к ним везут коллективы извне по принципу «может, что новое сыграют».

Группа ONE DAY BAND Фото: vk.com/onedaybanda

Владимир Скоблин, гитарист из «Ресентиментов», уверен, что застой начался давно. Концерты и мероприятия стали проходить редко и некачественно, потому нормальных площадок, по его мнению, нет уже лет 10:

«Сейчас все проходит в тесных, маленьких и плохо оборудованных местах. Это грустно. Тем не менее, продолжают жить тусовки, особенно те, что связаны с электронщиной. Но это вообще андерграунд. Они выступают то на заводах, то в лесах».

Более оптимистично настроен вокалист Александр Храмцов из «Академии Художеств». По его мнению, сейчас хоть и сложный период, но музыкальная жизнь в Барнауле не стоит на месте:

«Есть взлеты и падения. Есть интересные проекты, которые при должном подходе могут «взорвать» всю страну. Следует больше работать: играть, писать песни, снимать видео. Короче, главное — не сидеть на месте. Под лежачий камень вода не течет. Если ты действительно чего-то хочешь и делаешь к этому поступательные шаги – обязательно придешь к цели».

На фестивалях, в «заброшках» и ангарах

В поисках вариантов и публики группы ездят на гастроли. «Академия художеств», например, раньше выступала на фестивалях с известными российскими коллективами. Но уже два года из-за коронавируса на них не попадает. Однако, они смогли в 2021 году съездить в небольшой тур по Сибири — в четыре города.

Во время фестиваля «Восхождение» группа получила похвалу от своих кумиров.

18 ноября, 13:22

Жители Алтайского края возвращают билеты в театры после введения QR-кодов

Десятки зрителей уже возвращают билеты, но массовости в этом вопросе пока нет. Сейчас залы в учреждениях культуры могут заполняться на 50%

«После выступления к нам подошли участники группы «FPG», пожали нам руки и сказали, что мы крутые. Мы никогда не могли и подумать, что ребята, которых мы сами являемся большими поклонниками, будут жать нам руки и отвешивать «дифирамбы». С тех пор мы подружились с ними и периодически играем вместе на их туровых концертах в Барнауле», – говорит Александр Храмцов, вокалист.

Владимир Скоблин рассказал, что «Ресентименты» редко выступают на площадках Барнаула. Чаще всего ездят в Красноярск, Томск или Бийск. Он также признается, что их группа старается играть в более неформальных местах — на «заброшках» или в ангарах:

«Был забавный случай в Красноярске. Один человек организовал рок-фестиваль несколько лет назад, назывался он тогда «Шум и трепет». И предложил нам выступить. Место — какой-то заброшенный ангар в центре города. Вход был бесплатный, собралось человек 100. Ребята играли музон, катались на скейтах, жгли диваны и много пили. Но потом приехала полиция. Обошлось, к счастью, все более или менее хорошо: сказали прибраться и свалить до 10 вечера. Это весело!»

У группы «Старше стал» дебютное выступление прошло не в родном городе, а в Новосибирске. Александр Шушарин рассказал, что их даже поначалу не приняли и материли. Но закончилось выступление на позитивной ноте.

«Так вышло, что мы выходили сразу после довольно агрессивной поп-панк группы. Они такие прям «реальные пацанчики в спортивках». И только мы забрались на сцену, тут же из зала посыпалось: «Кто вы такие? вы — [люди нетрадиционной ориентации], пошли [к черту]. Но после того, как мы начали играть, работать с людьми, все сразу расслабились и кайфовали», – рассказал он.

Сколько зарабатывают группы Барнаула

Для большинства рок-групп концерты, туры и выступления, скорее, хобби, чем средство заработка. Многие продолжают работать в других местах. Например, Александр Шушарин — в «Леруа Мерлен», выбираться на репетиции ему удается лишь по выходным. А Владимир Скоблин – звукорежиссер в КДЦ «Космос» в Новоалтайске.

«Гонорар за выступления мы получаем: сколько продадим билетов — столько и заработаем. Но это очень мало. Денег не хватает, чтобы окупить даже барабанные палочки и проезд некоторым участникам группы, так как они живут в разных городах», – объясняет Матвей Тищенко, гитарист «Клуба девственников».

Группа «Клуб Девственников» Фото: vk.com/club_of_virgins

Он считает, что на творчестве зарабатывать важно — это хорошая мотивация. Сам Матвей дополнительно ведет уроки игры на гитаре и радуется тому, что получает деньги за любимое дело.

Александр Шушарин говорит, что «копеечка» с концертов всегда идет на развитие группы:

«Мы откладываем гонорар, к примеру, на фотоссесии или запись и мастеринг треков. Иногда на эти деньги мы весело проводим время после выступлений».

30 сентября, 9:09

Глеб Самойлов на концерте в Барнауле разочаровал поклонников

Певец не попадал в ноты, почти не двигался по сцене, а в конце, скупо попрощавшись, быстро удалился за кулисы. Поклонники предположили, что он был пьян

«Зачем, если есть «Ленинград»?»

С точки зрения развития многим логичным показался бы переезд в большой город. Однако не все рок-группы Барнаула готовы к этому. Сергей Чернявский не видит в этом смысла, если выступления не поставлены на поток с крутым профессиональным подходом.

Сергей уверен, что пробиваться в большом городе стоит группам, которые исполняют авторскую музыку. Но и тут не все так просто:

«Кому нужно авторское творчество, когда можно сходить на трибьют группы «Ленинград»? Зачем людям знакомиться с такой музыкой, если есть кавер-бэнд, который сыграет твои любимые песни? Таким образом, у творческих людей отпадает идея еще в зародыше делать что-то свое. Нет стимула. Нет аудитории. Нет тусовки».

Александр Храмцов также отмечает, что мечты о переезде были всегда и сохраняются. Но переезд не решит всех проблем:

«Если ты в своем городе никому не нужен, то и в другом станешь ещё более ненужным. Переезд необходим только в том случае, если твоя группа уже вышла на какой-то более высокий уровень и стала действительно известной. Тут можно вспомнить барнаульские «Шары». Они сначала добились, чтобы о них знали в стране, а потоми уже уехали. У меня было много знакомых групп, которые уезжали в Москву или Питер, мечтая прославится. Они распались, не оправдав собственных надежд».

Препятствием могут стать и отношения внутри группы. «Переехать, кончено, хочется. Открывается больше возможностей и движа, но не все сейчас готовы. Наверное, придется кому-то остаться, поменяется состав. Это тяжелое решение», – говорит Владимир Скоблин.

Работа на вечность

Многие рок-группы считают, чтобы что-то изменить нужно постоянно экспериментировать с музыкой и ответственно подходить к организации концертов.

Группа Владимира Кислова Фото: vk.com/gruppakislova

Александр Шушарин призывает не сдаваться после неудачи и рекомендует больше работать с публикой, общаться — точно не играть одну песню одну за одной.

Матвей Тищенко из «Клуба Девственников» считает, что нужно играть то, что нравится. А его личная цель — довольно романтичная:

«Представь, есть мальчик лет 13. Он живет, гуляет, может шкерится и курит за гаражами, прячется от мамки, пьет блейзер — короче [бездельничает]. И появляется в его жизни девочка. И вот первый день их встречи, она ему говорит: «А ты знаешь «Клуб Девственников»? А он такой: «Нет. А что это такое?» Она включает ему какую-нибудь песню. Трек ему нравится. И девочка тоже. Он представляет с ней будущую жизнь. И все это время играет наша музыка. Проходит время, они дружат, встречаются, женятся, делают детей, воспитывают внуков. И вот им уже по 60. Их внуки слушают ультраморгенштернов. А они сидят в огороде и наслаждаются музыкой «Клуба Девственников». Смотрят друг на друга, понимают, что всю жизнь провели вместе под эти треки. Хочется делать такую музыку, чтобы она ассоциировалась у людей с какими-то приятными моментами. По мне это прикольно: делать вещи, которые у человека связываются со всей жизнью».

Какие барнаульские группы можно послушать

«Ресентименты» – уникальное звучание, психоделический инди-рок

«Академия Художеств» – песни о внутреннем и внешнем, музыка для жизни

«Enjoy» – кавер-группа со свежими и старыми хитами

«Группа Владимира Кислова» – ветераны и легенды барнаульской сцены

«Старше стал» – молодая и перспективная группа

«U-571» – потрясающая музыка, очень атмосферные

«Plastic Art» – песни о чувствах и переживаниях

«One Day Band» – любимые хиты в рок-н-ролле

«Горизонталь» – самая добрая группа в мире

«Волны» – барнаульский отголосок британского поп-рока

«Дубовая роща» – за смехом и иронией сюда

«Разбоi» – настоящий панк-рок для пацанов с рабочего района

«Клуб Девственников» – драйвовые и необычные ребята

«Преступление» – молодая интересная команда

Рекомендация – Александр Храмцов, «Академия Художеств».

Елизавета Симашина

ТОЛК