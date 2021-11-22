Горняк22: Причиной смерти народной артистки России Нины Руслановой мог стать ковид

Память. Свечи Фото: pexels.com

Широкому зрителю артистка известна своими ролями в фильмах «Афоня», «Зимняя вишня», «Тени исчезают в полдень» и многих других

В Москве на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса скончалась после продолжительной болезни, уточнили агентству в Союзе кинематографистов РФ.

Дата и место прощания с Руслановой станут известны позднее.

Причины смерти

Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.

По сведениям ресурса, артистка некоторое время отказывалась от госпитализации, а в больницу попала уже с вирусной пневмонией и аритмией, у нее развилась дыхательная недостаточность. Ранее у звезды были проблемы с сердцем, она перенесла инсульт.

Нина Русланова снялась в десятках фильмах, ставших легендами: «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Зимняя вишня» и многих других.

20 ноября стало известно, что умер народный артист России Валерий Гаркалин.

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