Горняк22: В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Вакцина Фото: pixabay.com

После введения ограничительных мер, в том числе QR-кодов, в регионах резко начали расти темпы вакцинации от коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг в России 50%. Полную вакцинацию провели в стране 58,7 млн раз, сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителей федерального оперштаба.

Так, по состоянию на 19 ноября вакцинацию первым компонентом провели 66 400 393 раза, полного цикла – 58 713 240 раз. Неделей ранее этот показатель был 49%.

Однако Роспотребнадзор заявлял, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что 100 тысяч жителей Алтайского края за месяц привились от коронавируса.

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