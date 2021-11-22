Горняк22: Более 8 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют около 530 новых инфицированных

У 535 жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки. Таким образом, число зараженных достигло 99 313 человек, в том числе в крае зарегистрировано 8 017 больных детей. Об этом сообщает краевой оперштаб.

32 больных ковидом скончались в регионе за сутки, все умерли непосредственно от инфекции. За весь период пандемии в крае умерли 6 909 инфицированных.

503 жителя Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Общее число переболевших – 70 251.

В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом сейчас лежат 3 708 человек. 473 пациента находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

779 человека находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 290 находятся под аппаратами ИВЛ.

4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободными остаются 665 места.

На утро 21 ноября в Алтайском крае прививаются 969,6 тыс. человек.

8 000 тестов сделали в регионе за прошедшие сутки.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 128

Бийск – 49

Рубцовск – 47

Славгород – 32,

Заринск – 21

Алейск – 18

Локтевский, Первомайский районы – по 14 заболевших

Павловский, Топчихинский районы – по 12

Бийский, Романовский районы – по 11

Немецкий национальный район – 10

Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы – по 9

Бурлинский, Ключевский районы – по 8

Михайловский район – 7

Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы – по 6

Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы – по 5

Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы – по 4

Баевский, Родинский районы – по 3

Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2

Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ускорят темпы вакцинации работников общественного транспорта.

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