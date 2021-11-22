Горняк22: В России хотят ввести бесплатный проезд в транспорте для детей

Автобусы Фото: канал "Толк"

В России проезд для детей в общественном транспорте может стать бесплатным. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме

В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатном проезде для детей от семи до 16 лет, сообщает Коммерсант.

Сейчас комитет по вопросам семьи, женщин и детей запрашивает информацию о расходах регионов, чтобы инициировать разработку проекта.

Руководитель комитета Нина Останина отметила, что регионы сами вводят социальную поддержку для детей. Однако. по ее мнению, все материалы нужно обобщить и представить правительству, чтобы деньги выделялись из федерального бюджета.

По действующим законам, в России установлен бесплатный проезд на городском и пригородном сообщении для детей до семи лет. Детей до 16 лет нельзя высаживать, даже если они не могут оплатить проезд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель маршрутки отказался высаживать ребенка на нужной остановке.

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