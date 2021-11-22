Горняк22: В России с 1 января будут выплачивать пенсии по-новому
Пенсия Фото: pixabay.com
Россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть
В России с 1 января вступят в силу новые правила выплаты пенсий, а также заработает контроль за их начислением, сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, на территориях, где введен режим ЧС, смогут доставлять и выплачивать пенсии раньше срока. Для этого получатель должен обратиться в ПФР с заявлением.
Кроме того, пенсионер сможет при желании изменить способ получения выплаты, например, на счет в банке. Также судебным приставам запретят списывать деньги с пенсии, если гражданин признан банкротом.
По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники – для этого им необходимо направить заявление в ПФР.
Ранее сообщалось, что в России упростят правила назначения детских пособий.