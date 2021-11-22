Горняк22: Когда День матери в 2021 году и что подарить в праздник дорогим людям

Мать и дочь Фото: Pexels

День матери – один из любимых российских праздников. Рассказываем, какого числа День матери – 2021 в России и других странах, что можно подарить виновницам торжества и делимся вариантами поздравлений

Когда День матери в России

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Поэтому дата каждый год меняется. В 2021 году День матери – 28 ноября.

Когда День матери – 2021 в других странах

В США, Канаде, Германии, Японии (всего порядка 20 стран) День матери отмечают во второе воскресенье мая. Это Международный день матери, который в 2021 году пришелся на 9 мая.

Есть и довольно много национальных Дней матери. Например, в Белоруссии это 14 октября, в Египте – 21 марта, в Великобритании – в первое воскресенье марта, рассказывает «КП».

Что подарить на День матери

Женщина. Мать. Теща Фото: Pexels

Первым делом стоит задуматься, может быть, мама намекала на какой-то подарок, который ей было бы приятно получить. Нет? Тогда можно начинать перебирать варианты: полезный подарок для дома (например, отпариватель или робот-пылесос), предметы для уюта и отдыха (плед, декоративные подушки, любимые мамины духи или даже просто милая кружечка), технологический подарок (планшет, умная колонка, дополнительный пакет каналов). Но что бы ни выбрали, важно помнить: главное – уделить внимание. Можно оригинально подписать открытку, испечь торт, приехать в гости, вместе сходить в кино, театр или заняться активным отдыхом.

Поздравления с Днем матери – 2021 в стихах и прозе

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за всё, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда оставалось таким же чутким. С безумной любовью и благодарностью, твои… .

Этот праздник – самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Счастья вам! Живите вечно!

Источник поздравлений

ТОЛК