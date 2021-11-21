Горняк22: Холодную воду вернули в дома барнаульцев после устранения коммунальной аварии

Кран с водой Фото: телеканал "Толк"

Коммунальщики в течение дня нашли и устранили повреждение. К настоящему времени пострадавшие жители получили холодную воду

К вечеру 20 ноября в Барнауле устранили повреждение на водопроводных сетях, возникшее на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской, сообщает пресс-центр администрации города.

Сейчас вода уже появилась в двух домах, которые остались без ресурса из-за коммунальной аварии.

Напомним, утром 20 ноября в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской произошел «потоп» – вода вышла на проезжую часть. Без воды остались два пятиэтажных дома. Для них власти организовали подвоз ресурса.

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