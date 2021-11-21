Горняк22: Кравцов отреагировал на идею пускать в школы только привитых детей

Школа Фото: телеканал "Толк"

Сейчас в России разрабатывают вакцину для детей и подростков на основе «Спутника V». Предполагается, что в скором времени она будет полностью готова

Глава минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока в ведомстве не обсуждают идею допускать к занятиям в школах только привитых от коронавируса детей, сообщает «МК».

Он отметил, что вопрос вакцинации детей решает минздрав. Кравцов отметил, что сейчас идут испытания детской вакцины, однако пока ее еще не ставят.

Иммунолог Николай Крючков заявлял, что вакцину от коронавируса, вероятно, начнут ставить детям уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что Барнауле после нерабочей недели 17 групп в детсадах и 19 классов в школах остаются закрытыми по ковиду. Вакцинацию от ковида в школах на тот момент прошли 84% педагогов.

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