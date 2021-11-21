Горняк22: «Эпопея продолжается»: фура уткнулась в ограничитель на Старом мосту

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Настойчивый водитель грузовика попытался проехать под не рассчитанный на габариты машины ограничитель, однако совершить маневр ему не удалось — автомобиль застрял

Днем 20 ноября фура не прошла через ограничитель высоты и застряла на Старом мосту, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Эпопея продолжается. Мост обновили, а проблемы остались», – говорится в сообщении очевидцев.

Судя по кадрам, габариты грузовика превысили разрешенные, однако водитель все же решил проехать данный участок.

Напомним, что такие ситуации на Старом мосту нередко случались еще до глобальной реконструкции переправы. В 2019 году несколько грузовиков протаранили ограничитель. Установленная на нем табличка с надписью «Грузовик не проедет» водителей не останавливает. Проезд по Старому мосту закрыт для грузовых автомобилей массой больше 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра в высоту.

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