Горняк22: В Алтайском крае откроют музей детской космонавтики

Музей детской космонавтики Фото: Министерство культуры Алтайского края

Сейчас все работы по созданию детского музея космонавтики завершены. В скором времени состоится его торжественное открытие

25 ноября в селе Полковниково откроют детский музей космонавтики, сообщает пресс-служба правительства региона. Это станет заключительным этапом празднования 60-летия со дня полета Германа Титова в космос.

Почетными гостями церемонии открытия станут дочь космонавта Татьяна Титова, сослуживцы Германа Титова, ветераны Космических войск.

В Министерстве культуры края отметили, что в декабре 2020 года музею Титова передали здание ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а). В течение этого года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием.

Музей включает в себя интерактивную экспозицию «От сказки к звездам», творческую лабораторию «КосмоТехноКласс», астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.

Мероприятия пройдут с соблюдением все антиковидных мер.

Ранее сообщалось, что дочь и внуки космонавта Германа Титова прилетели в Алтайский край.

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