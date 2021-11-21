Горняк22: Отец экс-депутата АКЗС отделался «условкой» по делу о коррупции

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В суде первой инстанции Трепакова хоть и признали виновным, но освободили от исполнения наказания за давностью лет. Его обвиняли в даче взятки сотруднику Госинспекции

Бывший директор компании «Строй-Мастер» Александр Трепаков – отец экс-депутата АКЗС Романа Трепакова – получил условный срок за дачу взятки сотруднику Госинспекции, сообщает «Банкфакс». Соответствующее решение вынес Алтайский краевой суд, рассмотрев жалобу прокуратуры на приговор, который вынес суд первой инстанции. Тогда его признали виновным, но освободили от исполнения наказания за давностью лет.

23 августа 2021 года Центральный районный суд Алтайского края назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также арест, наложенный на часть уставного капитала компании «Строй Мастер», был снят.

1 сентября прокуратура подала апелляцию с требованием вынести Трепакову четыре года условного срока и штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, надзорное ведомство пыталось добиться, чтобы переквалифицировали статью с ч.1 (дача взятки должностному лицу) на ч. 3 (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) ст. 291 УК РФ.

Сторона защиты также подала жалобу в надежде, видимо, получить полностью оправдательный приговор.

В итоге суд изменил приговор первой инстанции, переквалифицировав его по требованию прокуратуры. Бизнесмен получил три года условной с испытательным сроком в два года. В остальном приговор Центрального районного суда Барнаула остался неизменным.

По данным регионального управления СКР, в 2016 году Трепаков-старший дал взятку представителю Госинспекции края с просьбой составить акт проверки возведенного в Советском районе объекта, указав в нем только одно нарушение, несмотря на наличие других, и заплатил около 40 тысяч рублей за лояльность. В ходе следствия обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что дело против него сфабриковали.

Ранее «Строй-Мастер» уже был замешан в скандальных историях. Так, в 2019 году краевое УФАС заподозрило компанию в картельном сговоре. А в 2014-2015 годах у нее был конфликт с региональным минстроем из-за незавершенного контракта.

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