Горняк22: В Алтайском крае выросли цены на картофель и яйца

Магазин. Продукты Фото: Анна Меньшикова

К середине ноября в Алтайском крае подорожал ряд социально важных продуктов, однако некоторые из них, наоборот, продемонстрировали обратный процесс

В Алтайском крае выросли цены на некоторые социально важные продукты питания. сообщает минэкономразвития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Так, в регионе на 15 ноября подорожали картофель (на 5,8%), капуста (на 2,5%) и яйца (на 1,3%). Однако цены на них все же остаются одними из минимальных по Сибири.

При этом некоторые продукты, наоборот, подешевели. В частности, с начала месяца снизилась стоимость таких продуктов как лук репчатый (на 5,7%), рыбу мороженую неразделанную (на 3,4%), яблоки (на 3,1%), рис шлифованный (на 2,9%) и молоко (на 1,7%).

Примечательно, что из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 22 – ниже среднероссийского уровня.

Ранее сообщалось, что В Алтайском крае цены на продукты питания оказались самыми низкими в Сибири

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