Горняк22: +534 новых больных: в Алтайском крае продолжает «гулять» коронавирус

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом. Так, ежедневно в регионе фиксируют более 500 новых зараженных

Коронавирус выявили у 534 жителей Алтайского края за прошедшие сутки. Таким образом, число зараженных достигло 98 778 человек, в том числе в крае зарегистрировано 7 945 больных детей. Об этом сообщает краевой оперштаб.

29 больных ковидом скончались в регионе за сутки, причиной смерти 27 из них стала инфекция. Всего среди пациентов с коронавирусом умерли 6 877 человек.

538 жителей Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии с ковидом справились 69 748 пациентов.

В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом сейчас лежат 3 744 человека. 409 пациентов находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

774 человека находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 305 лежат под аппаратами ИВЛ.

4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободными остаются 693 места.

На утро 20 ноября в Алтайском крае прививаются 959,1 тыс. человек.

9 883 теста сделали в регионе за прошедшие сутки.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 120

Бийск – 47

Рубцовск – 45

Славгород – 19

Алейск – 18

Камень-на-Оби – 16

Благовещенский район – 14

Топчихинский район – 13

Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы – по 12 заболевших

Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы – по 11

Алейский, Змеиногорский, Родинский районы – по 10

Михайловский, Рубцовский районы – по 9

Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы – по 8

Егорьевский, Шипуновский районы – по 7

Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 6

Ключевский, Краснощековский районы – по 5

Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 4

Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы – по 3

Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы – по 2

Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября.

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